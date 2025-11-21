88.000 Einzelbilder sind vereint zu einem Stop-Motion-Film mit einer Ente als Star, „Builds a Duck“. Filmemacher Peter Böving bringt am Samstag, den 13. Dezember, um 18 Uhr, nicht nur diesen Film auf die Leinwand in der Galerie „Kunst in der Fabrik“ in Egelsdorf. Mit dabei hat er weitere sieben preisgekrönte Filme mit denen Kino, Konzert, Kunst in einem an diesem kreativen Ort vereint wird. Absurd-komisch sind die zu erwartenden Stop-Motion-Filme. Sie werden auf der Bühne live vertont mit E-Bass, Violine und anderem Gerät, kündigt Veranstalterin Yvonne Neubeck-Aslan an. Peter Böving klont sich und bespielt die Leinwand mit allem, was Töne macht. Da nur 50 Plätze zur Verfügung stehen, ist eine rasche Anmeldung bis zum 30. November nötig (0176) 32415082.