Filmpreise "Blood & Sinners" mit Rekordzahl an Oscar-Nominierungen

Der deutsche Film "In die Sonne schauen" von der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski schaffte es dagegen nicht in die Nominierungs-Endrunde. Allerdings hat der in Deutschland geborene britische Komponist Max Richter mit seiner Musik zum Drama "Hamnet" Chancen auf einen Oscar. Er wurde von der Filmakademie als einer von fünf Anwärtern in der Sparte "Beste Filmmusik" nominiert. Die 98. Oscar-Verleihung soll am 15. März in Hollywood stattfinden.