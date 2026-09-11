Filmpreis-Gewinner ZDF zeigt "In die Sonne schauen" im Free-TV

Der britische "Guardian" verglich ihn mit einem mysteriösen Gedicht über Schuld, Scham und Sehnsucht. Er dürfte etwas für alle sein, die Fans visuellen Erzählens sind und eine Vorliebe für ein langsames Tempo und düstere Bilder haben. Allerdings: Wer eher kein Fan davon ist, dem könnten die rund zweieinhalb Stunden Laufzeit lang vorkommen. "In die Sonne schauen" ist ein Film, der nicht leicht zu schauen ist - aber gerade deshalb sehenswert.