Für die Produktion der Filmmusik entschied man sich für den Deutschen Hans Zimmer, da dieser bereits Erfahrung mit in Afrika spielenden Filmen und traditioneller afrikanischer Musik hatte. Die musikalische Untermalung stellt eine Mischung aus Klassik und traditionellen afrikanischen Klängen dar. Für die Lieder engagierte man Elton John, der die Melodien zu den von Tim Rice geschriebenen Texten komponierte. Dieser hatte bereits vorher für Disney gearbeitet. Elton John taucht im Film selbst jedoch nicht als Sänger auf, sondern nur in separaten Versionen von „Circle of Life“, „I Just Can’t Wait to Be King“ und „Can You Feel the Love Tonight“, wovon letzteres im Abspann gespielt wird.