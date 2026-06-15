Später feste Größe bei Filmfestspielen

Der Film war Morettis zweiter Spielfilm und zugleich sein erster großer Erfolg, mit dem dem damals Mitte-Zwanzigjährigen der Durchbruch gelang. Mit dem Film war er auf dem Filmfestival von Cannes zu Gast. Gedreht wurde der Streifen nach Angaben von Arte mit einer kleinen Crew auf 16-mm-Material.

Was danach folgte, brachte ihm den Titel "Italiens Woody Allen". Als Erneuerer des italienischen Kinos und einer von Europas bekanntesten Filmemachern wird er gepriesen.

Bei Filmfestspielen war er über Jahrzehnte eine feste Größe und mit so gut wie jedem wichtigen europäischen Kinopreis wurde er ausgezeichnet.

Zu seinen bekanntesten Filmen gehören "Goldene Träume" (1981), "Die Messe ist aus" (1986), "Liebes Tagebuch" (1994), "Das Zimmer meines Sohnes" (2001) und "Habemus Papam - Ein Papst büxt aus" (2011).

Film wirkt teils erstaunlich aktuell

In "Die Nichtstuer" zeigt sich bereits früh der Ton, der Morettis weiteres Werk prägen sollte. Der Blick auf sich selbst und sein Umfeld, die Verbindung von persönlicher Erfahrung und politischer Beobachtung sowie ein leiser, oft selbstironischer Humor ziehen sich später durch viele seiner Filme.

In seiner Beobachtung des Lebensgefühls junger Leute, das von Selbstbefragung, Unsicherheit und dem Zögern vor Entscheidungen geprägt ist, wirkt der Film bis heute erstaunlich aktuell.

So einige junge Leute können sich wohl in Michele und seinen Freunden, ihren Problemen und Gedanken wiedererkennen. Zugleich spiegelt der Film aber die spezifischen Erfahrungen junger Italiener der 1970er Jahre wider und damit die Zeit, in der er entstanden ist.