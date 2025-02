Filmjahr 2024: Weniger Kinotickets in Thüringen verkauft

Erfurt (dpa/th) - Die Menschen in Thüringen sind im vergangenen Jahr etwas weniger häufig ins Kino gegangen als 2023. Verkauft wurden 1,77 Millionen Tickets, wie die Filmförderungsanstalt (FFA) mit Sitz in Berlin mitteilte. Das waren rund 15.000 Tickets oder 0,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Für die Spielstätten in Thüringen bedeutete dies demnach ein Umsatzminus von 2,2 Prozent, sie spielten Erlöse von 16,78 Millionen Euro ein. Kinogäste mussten im Durchschnitt 9,45 für ein Ticket bezahlen, 12 Cent weniger als 2023.