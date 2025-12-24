Filmgeschichte & TV-Tradition Romy Schneiders Filmklassiker "Sissi" ist jetzt 70

Sissi lernt bei einem Reißaus zufällig den jungen Kaiser kennen, sagt aber nicht, wer sie ist. Der junge Monarch ist hingerissen von der natürlichen Elisabeth und verkündet später beim Empfang zum Entsetzen seiner Mutter die Verlobung mit Sissi - statt mit Nene. Über die Donau reist Sissi in ihre neue Heimat Österreich.

Den komödiantischen Part in dem Klassiker, der unzählige Male im Fernsehen wiederholt worden ist, übernehmen Erich Nikowitz und Josef Meinrad. Nikowitz spielt Franz Josephs Vater Erzherzog Franz Karl, der vorgibt, schwerhörig zu sein, und Meinrad gibt den tollpatschigen Major Böckl, der den Kaiser in Ischl beschützen soll und Sissi für eine Attentäterin hält.

"Genickstarre" von der Perücke

Die zierliche Romy Schneider schrieb während der Dreharbeiten 1955 in ihr Tagebuch, dass die Perücke "so ungewohnt und anstrengend" zu tragen sei; sie bekomme von dem Gewicht eine "Genickstarre, als säße man in der ersten Reihe im Kino".

In späteren Jahren beklagte sich die Schauspielerin über die "Sissi"-Filme, die Rolle klebe an ihr "wie Grießbrei". "Das war bestimmt richtig damals. Aber dann wollte ich halt eines Tages nicht mehr die Prinzessin sein."

Zwei Fortsetzungsfilme gab es nach dem ersten Teil. Einen vierten Film lehnte Romy Schneider trotz Millionengage ab. 1972 trat sie trotzdem noch einmal als Sisi in der kunstvollen Verfilmung "Ludwig II." von Luchino Visconti auf - an der Seite von Helmut Berger als Bayerns männerliebendem Märchenkönig, der Sisis Großcousin war.