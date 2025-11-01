Filmgeschichte Mord an Pasolini beschäftigt Italien noch immer

Der Mann, der ihn umgebracht haben soll, sagte nach seiner Freilassung viele Jahre lang gar nichts zu all den Vermutungen. 2005 präsentierte Pelosi in einem TV-Interview jedoch eine völlig neue Version der Ereignisse, die nichts mehr mit einem Streit um Sex zu tun hatte. Vielmehr sei Pasolini von drei sizilianisch sprechenden Männern mit Stöcken und Eisenketten zu Tode geprügelt worden. Dass er so lange nichts davon erzählt habe, begründete Pelosi mit Morddrohungen gegen seine Eltern und sich selbst. Alles drin: Täter, Opfer, Zeuge, Sündenbock.