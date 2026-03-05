Erfurt (dpa/th) - Eine über Märchenklassiker wie "Das kalte Herz" hinausreichende Diskussion wollen Fachleute über das DDR-Kino bei einer Tagung der Universität Erfurt führen. Expertinnen und Experten aus den USA, Australien und Europa werden dafür laut Mitteilung der Uni vom 25. bis 27. März in Erfurt erwartet. Die Fachtagung mit dem Titel "DEFA grenzenlos: Mobilität und Raum" nimmt ein Jubiläum zum Anlass: Vor 80 Jahren wurde mit der Deutschen Film AG, kurz DEFA, die Filmgesellschaft der DDR gegründet.