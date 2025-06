Venedig - Die US-Schauspielerin Kim Novak erhält bei den Filmfestspielen in Venedig in diesem Jahr einen Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Die 92-Jährige - eine der Hollywood-Größen der 1950er und 1960er Jahre - will die Auszeichnung im August persönlich entgegennehmen, wie die Festivalleitung in der italienischen Lagunenstadt mitteilte. Novak ist vielen vor allem durch den Alfred-Hitchcock-Klassiker "Vertigo - Aus dem Reich der Toten" in Erinnerung.