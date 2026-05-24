Er sagte auf Russisch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, Millionen Menschen auf beiden Seiten der Kontaktlinie würden nur von einer Sache träumen: dass die Massaker endlich aufhörten. Die einzige Person, die "diesem Gemetzel" ein Ende setzen könne, sei der Präsident der Russischen Föderation. "Die ganze Welt wartet darauf."

Swjaginzew verließ wie viele russische Künstler im Zuge des russischen Angriffskriegs seine Heimat; er emigrierte nach Frankreich. In "Minotaur" erzählt er von einem russischen Geschäftsmann, der in seiner Firma vor große Herausforderungen gestellt wird und eine Affäre seiner Frau aufdeckt. Der Film verwebt geschickt die Geschichte mit der Allgegenwärtigkeit des Kriegs.

Deutsche Regisseurin Grisebach wird ausgezeichnet

Einen anderen Schauplatz hat hingegen "Das geträumte Abenteuer". Die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach wurde für ihren Spielfilm, der in einer bulgarischen Grenzregion spielt, mit dem Preis der Jury geehrt. "Das geträumte Abenteuer" folgt einer Archäologin, die zunehmend in ein Umfeld aus Kriminalität gerät, als sie einem Bekannten helfen will.

Die Berliner Regisseurin verbindet die Handlung mit einer beinahe dokumentarischen Beobachtung des Lebens in der Region. Sie habe sich mit dem Filmdreh nahe der äußeren europäischen Grenze all ihren "blinden Flecken" gestellt, wenn sie das Wort Europa verwende, sagte Grisebach auf der Bühne.

Den Blick also weiten, andere Perspektiven aufzeigen: Damit beschäftigten sich auch andere ausgezeichnete Filme. Als beste Schauspieler wurden Emmanuel Macchia und Valentin Campagne geehrt, die in dem Drama "Coward" des belgischen Regisseurs Lukas Dhont zwei Soldaten im Ersten Weltkrieg spielen, die sich ineinander verlieben.

Virginie Efira und Tao Okamoto erhielten eine Auszeichnung als beste Schauspielerinnen im Drama "All of a Sudden" ("Soudain"). In dem Film entwirft der japanische Regisseur Ryūsuke Hamaguchi ein leises, aber eindringliches Drama über zwei Frauen, deren Begegnung ihr Leben auf unerwartete Weise verschiebt.