Tuttle will Berlinale-Chefin bleiben

Die US-Amerikanerin sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie wolle im Amt bleiben. "Ich bin sehr stolz auf mein Team und das Festival und möchte die gemeinsam begonnene Arbeit in vollem Vertrauen und mit institutioneller Unabhängigkeit fortsetzen", erklärte Tuttle. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) gab sich zuletzt zuversichtlich. "Wir sind auf einem guten Weg, die Berlinale zukunftsfest aufzustellen", sagte er der dpa.