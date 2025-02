Filmfestspiele Nach Eklat im Vorjahr: Berlinale-Bären werden verliehen

Auch die Australierin Rose Byrne kann mit ihrer Rolle als ausgelaugte Mutter kurz vor einem Nervenzusammenbruch in der Tragikomödie "If I Had Legs I’d Kick You" mit einer Auszeichnung rechnen. Überzeugt waren zudem viele von Clara Pacini als Jugendliche, die ihre Sexualität entdeckt, im Märchen "The Ice Tower".