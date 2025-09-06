Filmfestspiele Goldener Löwe in Venedig für Jim Jarmusch

Zweitwichtigster Preis für "The Voice of Hind Rajab"

Der zweitwichtigste Preis der Filmfestspiele, der Große Preis der Jury, ging an "The Voice of Hind Rajab" von Kaouther Ben Hania. Die Tunesierin erzählt darin von den letzten Momenten im Leben des palästinensischen Mädchens Hind Rajab im Gazastreifen. Es starb im Januar 2024 bei der Flucht seiner Familie aus der Stadt Gaza. Der Film sowie mehrere unabhängige Untersuchungen legen nahe, dass Hind Rajab und Teile ihrer Familie von israelischen Streitkräften getötet wurden.