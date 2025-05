Nach über 15 Jahren war es das erste Mal, dass Panahi persönlich zu einem der drei großen Filmfestivals reisen konnte - nachdem seine Filme sowohl in Cannes als auch bei der Berlinale und in Venedig mehrmals in seiner Abwesenheit Premiere feierten. Ob er dieses Mal nach Cannes kommen kann, war lange nicht klar. Seine Ehefrau und seine Tochter begleiteten ihn auf dem roten Teppich.