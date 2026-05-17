Filmfestspiele Große Cannes-Momente für deutsche Stars und Geschichte

In Cannes wird die Schauspielerin für ihre Darstellung hochgelobt. Das Magazin "Variety" schreibt etwa, ihr "GPS ist auf das Oscar-Rennen im nächsten Jahr eingestellt". Schon 2023 feierte sie hier große Erfolge: Das Drama "Anatomie eines Falls" gewann damals die Goldene Palme, später wurde sie für ihre Rolle für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Jella Haase: Europas Vielfalt im Film noch mehr feiern

Zum ersten Mal an der Croisette ist hingegen Schauspielerin Haase ("Kleo", "Fack ju Göhte"). Die 33-Jährige spielt in dem Wettbewerbsfilm "Gentle Monster" der Österreicherin Marie Kreutzer an der Seite von Léa Seydoux, Laurence Rupp und Catherine Deneuve. Das vielschichtige Drama handelt von einer Frau, deren Leben aus den Fugen gerät, als sie ein dunkles Geheimnis ihres Mannes entdeckt.

Haase hält die deutsche Präsenz dieses Jahr generell für ein "europäisches Phänomen". Tatsächlich bleiben große US-Studios dem renommierten Filmfest in diesem Jahr größtenteils fern, Europas Kino gewinnt international an Bedeutung. "Das ist ganz toll und wünschenswert, dass wir in Europa diese Vielfalt richtig nutzen und Co-Produktionen eingehen", findet die Schauspielerin.

In "Gentle Monster" wird Englisch, Französisch und Deutsch gesprochen. "Es ist schön zu sehen, dass das so funktioniert. Wir könnten das noch viel mehr ausnutzen und feiern, dass wir in Europa diese große Vielfalt haben."