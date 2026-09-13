Filmfestspiele Goldener Löwe für eine unbequeme Frauenrolle

Bei der Preisverleihung entlud sich die politische Wirkung von "NAZA" noch einmal: Als Szor und Abraham ihren Preis entgegennahmen, stand das Publikum erneut auf und applaudierte lange. Die beiden israelischen Filmemacher nutzten die Bühne für Kritik nicht nur an der israelischen, sondern auch an der italienischen und der deutschen Regierung.

Aus Russland stammender "Dau"-Regisseur geehrt

Das Kino zeigte sich in Venedig dieses Jahr auf ganz verschiedene Arten besonders politisch. Der aus Russland stammende Regisseur Ilja Chrschanowski, der inzwischen in Berlin und London lebt, wurde für "Dau" mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet.

"Dau" handelt von einem Physiker, der in die Fänge des totalitären Sowjetsystems gerät und gegen seinen Willen am Bau der Atombombe mitwirken muss. Der Film wurde von 2008 bis 2011 in Charkiw in der Ukraine gedreht.

In der Hauptrolle ist der griechisch-russische Schauspieler Teodor Currentzis zu sehen, der sich von Russlands Krieg gegen die Ukraine nicht öffentlich distanziert hat. Diese und andere Punkte kritisierte das ukrainische Außenministerium jüngst in einer Stellungnahme zum Film. Chrschanowski sagte auf der Bühne: "Ich möchte diesen Preis Charkiw und den Ukrainern widmen, die in diesem schrecklichen Krieg für Freiheit, Frieden und den Sieg kämpfen. Ich glaube an sie."

Über den zweiten Gewinner: "Possible Love" von Lee Chang-dong

Die zweitwichtigste Auszeichnung des Festivals - der Große Preis der Jury - ging an das poetische Sozialdrama "Possible Love" des südkoreanischen Regisseurs Lee Chang-dong.

Sein Drama erzählt von zwei Ehepaaren in Südkorea, die in völlig unterschiedlichen sozialen Sphären leben. Die wohlhabende Filmemacherin Ye-ji dreht eine Dokumentation über Arbeiterfamilien und Arbeitskämpfe und begleitet dafür den arbeitslosen Ho-seok und seine Frau Mi-ok, die noch immer unter den Folgen eines gescheiterten Streiks leiden.

Während Ho-seok traumatisiert ist und sich vor der Kamera kaum öffnen kann, entsteht zwischen Ye-ji, ihrem Ehemann Sang-woo und Mi-ok eine vorsichtige Nähe. Doch bald kippt die Beziehung, und die Grenzen zwischen Empathie, Beobachtung und Ausbeutung verschwimmen.

Der fast dreistündige Film ist eine Reflexion darüber, welche Macht der filmische Blick hat. Dabei geht es auch um die Frage, wer wen beobachtet, wer die Perspektive bestimmt und wer darüber entscheidet, welche Geschichten erzählt werden können. Es sind Fragen, die über allen Gewinnerfilmen dieses Festivals schweben.