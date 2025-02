Filmfestspiele Ermittlungen nach "Völkermord"-Aussage bei Berlinale

In dem Beitrag war außerdem die propalästinensische Parole "From the river to the sea, palestine will be free" zu hören. Der Spruch ist als eindeutig antisemitisch einzustufen, weil er als Aufruf zur Zerstörung Israels, Vertreibung und Auslöschung der jüdischen Bevölkerung zu verstehen ist.