Am Donnerstagvormittag (10.10 Uhr) hat die Internationale Jury ihren ersten Auftritt, die in diesem Jahr vom US-Regisseur Todd Haynes ("Carol") geleitet wird. Auch die deutsche Regisseurin Maria Schrader ("She Said") entscheidet in der Jury mit darüber, wer die begehrten Bären im Wettbewerb bekommt. Dieses Mal gehen 19 Filme ins Rennen um den Goldenen Bären.