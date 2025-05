Filmfestspiele Cannes Jodie Foster bezeichnet Politik Trumps als "Tragödie"

Foster: Im Französischen bin ich verletzbarer

In "Vie privée" verkörpert sie eine amerikanische Psychiaterin in Paris, die nach dem vermeintlichen Suizid einer Patientin auf eigene Faust ermittelt. Ansonsten eher kühl und distanziert, steigert sie sich leidenschaftlich in die Suche nach dem wahren Grund für den Tod ihrer Patientin hinein und gerät darüber in eine Krise.