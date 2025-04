An den angekündigten Filmen sind Hollywoodstars wie Tom Hanks, Emma Stone und Scarlett Johansson beteiligt. Die Schauspielerin Johansson macht in Cannes auch ihre ersten Schritte als Regisseurin. In der Nebenreihe "Un Certain Regard" zeigt sie "Eleanor the Great", ein Film, der sich mit Alter und Einsamkeit beschäftigt.