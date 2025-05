Filmfestspiele Cannes: Bitte nicht nackt auf den roten Teppich

Reagiert die Cannes-Dresscode-Regel auf einen Trend? Outfits mit viel Nacktheit scheinen sich auf roten Teppichen zu häufen. So war Bianca Censori an der Seite von Kanye West bei den diesjährigen Grammys fast komplett nackt auf dem Teppich zu sehen. Schauspielerin Sienna Miller trug vergangenes Jahr in Venedig ein durchsichtiges Rüschenkleid und verdeckte ihre Nippel mit den Haaren.