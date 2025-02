Filmfestspiele Berlinale-Wettbewerb: Welche Filme bislang überzeugen

"The Blue Trail": Düstere Zukunftsvision aus Brasilien

Eine düstere Zukunftsvision im Film "The Blue Trail": Alte Menschen werden gnadenlos von ihren Familien getrennt und in eine Kolonie verfrachtet. Die 77-jährige Tereza flieht in die Tiefen des Amazonas - und entdeckt Seiten an sich, von denen sie bisher nicht wusste, dass sie in ihr schlummern.