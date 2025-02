Filmfestspiele Berlinale-Endspurt: Wer gewinnt?

An einem Abend im Frühjahr seines letzten Lebensjahres präsentiert sich dieser in einer New Yorker Bar als witziger Erzähler. Der Film ist fast ein Monolog. Hawke begeistert mit einer packenden Charakterstudie voller Licht und Schatten.

Aber auch einige Frauen werden für den Schauspielpreis gehandelt. Viele begeistert hat Marion Cotillard als eiskalte Schneekönigin in "La Tour de Glace" von Lucile Hadžihalilović. Jessica Chastain überzeugte als kaltherzige Reiche im Sozialdrama "Dreams" von Michel Franco.

Und Rose Byrne - bislang eher bekannt für klamaukige Filme wie "Brautalarm" oder "Bad Neighbors" - bleibt mit ihrer Darstellung einer überforderten Mutter in "If I Had Legs I’d Kick You" (Regie: Mary Bronstein) im Gedächtnis.

Mit einem Publikumstag geht die Berlinale am 23. Februar zu Ende.