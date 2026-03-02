Tuttle: Frustrierend, dass weniger über Filme gesprochen wurde

Wenn sie etwas an der Zeremonie und dem Festival zu bemängeln habe, dann sei es, dass die politische Debatte erneut die Filme selbst überschattet habe. Es sei frustrierend, dass jetzt nicht über Filme wie "Gelbe Briefe" von İlker Çatak, der den Goldenen Bären gewonnen hatte, gesprochen werde. Dies sei aber nicht die Schuld der Filmemacher. Es liege am Festival, es nächstes Jahr besser zu machen.

Tuttle hatte die Berlinale - eines der großen internationalen Filmfestivals - im April 2024 übernommen. Die diesjährige Ausgabe ist aus ihrer Sicht in vielerlei Hinsicht stark gewesen. So hätten die Besucherzahlen aus Publikum und Branche die Rekordausgabe von 2025 übertroffen. Die US-Amerikanerin sagte, trotz politischer Turbulenzen habe "das Festival selbst seine Vitalität, Relevanz und das Vertrauen des Publikums unter Beweis gestellt".