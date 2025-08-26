Filmfestspiele beginnen Über diese Stars spricht Venedig beim Filmfestival

Al Pacino in "Dead Man's Wire" und "In The Hand of Dante"

Schauspiel-Ikone Al Pacino ist in gleich zwei Venedig-Filmen zu sehen (beide außer Konkurrenz). Einmal ist der 85-Jährige Teil von "Dead Man's Wire", dem neuen Film von Gus Van Sant. Erzählt wird darin ein historischer Kriminalfall um den bekannten US-amerikanischen Entführer Tony Kiritsis. In der Hauptrolle: Bill Skarsgård.

Zudem gehört Pacino zum Cast von "In The Hand of Dante" von Julian Schnabel. Darin geht es um den italienischen Dichter Dante Alighieri und seine berühmte "Göttliche Komödie". Die Literaturverfilmung dreht sich um das handgeschriebene Originalmanuskript des Textes. Auch dabei sind Oscar Isaac (neben "Frankenstein" sein zweiter Venedig-Film) sowie Franco Nero ("Django"), Martin Scorsese, Jason Momoa, Gal Gadot und John Malkovich.

Emma Stone im Lanthimos-Film "Bugonia"

2023 begeisterte Giorgos Lanthimos mit "Poor Things" ganz Venedig und holte sich den Hauptpreis des Filmfestivals. Emma Stone bekam für die Hauptrolle ihren zweiten Oscar. Auch in "Bugonia" arbeiten die beiden wieder zusammen. In dem Remake eines südkoreanischen Films erzählt Lanthimos von zwei Verschwörungstheoretikern, die eine Unternehmenschefin kidnappen. Neben Stone spielt Jesse Plemons mit. Zu erwarten ist wie bei Lanthimos üblich ein Film voller absurder und grotesker Situationen.

Idris Elba im Weißen-Haus-Thriller "A House of Dynamite"

Kathryn Bigelow ist eine von sechs Frauen, deren Filme im Hauptwettbewerb laufen (die anderen 15 sind von Männern). "A House of Dynamite" ist als politischer Thriller angekündigt, der im Umfeld des Weißen Hauses angesiedelt ist. Idris Elba und Rebecca Ferguson spielen Hauptrollen. Bigelow hatte für ihren Thriller "Tödliches Kommando – The Hurt Locker" 2009 zwei Oscars gewonnen.

Charli XCX in "100 Nights of Hero"

Sie ist einer der derzeit größten Popstars und bekennende Cineastin. Mit dem Fantasyfilm "100 Nights of Hero" bringt Charli XCX Pop-Glamour nach Venedig. Das Werk von Julia Jackman läuft in einer Parallelsektion des Festivals, also nicht im Hauptprogramm. Auch Emma Corrin ("The Crown", "Deadpool & Wolverine") ist Teil des Films.

Die Filmfestspiele Venedig finden vom 27. August bis zum 6. September statt. Hauptpreis ist der Goldene Löwe. Ehrenpreise fürs Lebenswerk gehen dieses Mal an die deutsche Regie-Legende Werner Herzog und die Schauspielerin

Kim Novak (berühmt geworden mit Alfred Hitchcocks Filmklassiker "Vertigo").