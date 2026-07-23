Filmfestival Venedig Robert Pattinson und Werner Herzog in Venedig

Pamela Anderson und Dakota Johnson im Programm

Außerhalb des Wettbewerbs läuft unter anderem der Film "Place to Be" (Regie: Kornél Mundruczó) mit Pamela Anderson, Taika Waititi und der 93-jährigen Ellen Burstyn, die laut Barbera ebenfalls nach Venedig kommen will.

Die Filmfestspiele finden vom 2. bis 12. September statt. Zur Eröffnung läuft der neue Film von "Trainspotting"-Regisseur Danny Boyle, "Ink", über britischen Boulevardjournalismus. Jack O'Connell verkörpert darin einen kompromisslosen Zeitungsredakteur.

Präsidentin der Jury ist Maggie Gyllenhaal, die in Venedig auch ihren Kurzfilm "Flesh Impact" präsentieren wird. Ellen Burstyn ist auch in diesem Film zu sehen, neben Dakota Johnson und Peter Sarsgaard. Burstyn soll außerdem einen Golden Löwen für ihr Lebenswerk erhalten, wie auch George Clooney.