Filmfestival Spanischer Film "Los Domingos" gewinnt in San Sebastián

Den Preis für die besten Hauptdarsteller teilten sich der Spanier José Ramón Soroiz und die Chinesin Zhao Xiaohong. Soroiz spielt in dem Film "Maspalomas" Vicente, einen offen schwulen 76-Jährigen, der nach einem Unfall in ein Pflegeheim kommt und sich dort gezwungen sieht, seine sexuelle Orientierung wieder zu verbergen. Zhao stellt sich selbst in dem Film "Jianyu Laide Mama" dar. Nach zehn Jahren Gefängnis wegen Mordes an ihrem Ehemann, der sie misshandelte, wird Zhao wegen guter Führung freigelassen und kämpft darum, wieder eine Beziehung zu ihrem Sohn aufzubauen.