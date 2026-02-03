Filmfestival Pamela Anderson und Channing Tatum kommen zur Berlinale

Bestätigt für die Gästeliste war bereits die britische Musikerin Charli xcx, die in Berlin den Film "The Moment" vorstellt, eine Satire über das Musikgeschäft. Erwartet werden auch die Schauspielerin Amanda Seyfried, Schriftstellerin Siri Hustvedt, über die ein Dokumentarfilm gedreht wurde, und Schauspieler Ethan Hawke.