Filmfestival Neue Chefin, neues Festival? Das bringt die Berlinale 2025

Promis: Kommt "Dune"-Star Timothée Chalamet?

Filmfans treibt aktuell eine Frage um: Wird das Biopic "Like A Complete Unknown" über Musik-Legende Bob Dylan mit Timothée Chalamet bei den Internationalen Filmfestspielen gezeigt? Deutscher Kinostart ist am 27. Februar, also kurz nach Festivalende - international ist das Werk dann allerdings bereits in vielen Ländern angelaufen. Thematisch würde ein Screening passen - so hat Jury-Präsident Todd Haynes ein Faible für Musikfilme und mit "I'm Not There" selbst bereits ein Werk über Dylan gedreht.