Filmfestival Filmfest München mit Hitze, Stars und einem Seitenhieb

Seine Dankesrede nutzte der Schauspieler, Autor und Musiker für einen Seitenhieb auf US-Präsident Donald Trump und dessen Motto "win, win, win". "Es sind der Schmerz und der Verlust, die uns vereinen - nicht Erfolg oder große Höhenflüge", sagte er. "Solche Momente erlebt man vielleicht ein- oder zweimal im Leben, wenn man Glück hat." Amerika gelte als Gewinnernation. "Aber was soll das eigentlich mit diesem ganzen Gewinnen? Lasst uns doch mal verlieren. Lasst uns verlieren, uns gegenseitig umarmen und sagen: Wir sind alle Verlierer. Können wir uns jetzt liebhaben?"