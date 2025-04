"Wir haben in den letzten Jahren immer wieder den ein oder anderen wichtigen Film verloren, weil die Produzent*innen Festivals den Zuschlag gaben, bei denen sie Referenzpunkte bekommen. Das war verständlich: 50.000 Punkte sind in der Regel 50.000 Euro, die als Startkapital für die nächste Produktion einfach so auf dem Tisch liegen. Jetzt können wir das bieten", teilten Sponsel und Kohout mit.