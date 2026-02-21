Der wuchtigste Film stammt aus dem Tschad: "Soumsoum, die Nacht der Sterne". Im Stil an eine antike griechische Tragödie erinnernd, wird der Kampf einer 17-Jährigen um schlichte Menschlichkeit verfolgt. Der Film von Regisseur Mahamat-Saleh Haroun ("Daratt") hat emotional sehr starke Momente. Die Verknüpfung einer persönlichen Geschichte mit historischen Überlieferungen und Fragen an die Gegenwart ist von großem Reiz.

Möchte die Jury den Mut zu Originalität belohnen, könnte die Wahl auf "Everybody Digs Bill Evans" ("Alle mögen Bill Evans") fallen. In seinem ersten abendfüllenden Spielfilm erkundet der Brite Grant Gee Lebensstationen des US-amerikanischen Jazz-Pianisten Bill Evans (1929–1980). Einfallsreich mit schwarz-weißen und farbigen Bildern und dem künstlerischen Erbe des Musikers experimentierend, erreicht der Episodenfilm eine fast rauschhafte Intensität.

Wer gewinnt den Schauspielpreis?

Die Jury unter Vorsitz von Regisseur Wenders ("Perfect Days") dürfte sich auch mit den geschlechtsneutral zu vergebenden Auszeichnungen für besondere schauspielerische Leistungen schwertun. Die Auswahl ist enorm.

Sandra Hüller und Caro Braun hätten für ihr Spiel in "Rose" einen Preis verdient. Aber auch Juliette Binoche ("Rückkehr nach Ithaka") und Tom Courteney ("45 Years") im sensiblen Demenzdrama "Queen at Sea", Hollywoodstar Amy Adams ("Nocturnal Animals") als trockene Alkoholikerin in "At the Sea" und einige mehr bieten außergewöhnliche Darstellungen.

Die Spannung ist also groß. Am Sonntag endet die Berlinale dann mit einem Publikumstag, an dem viele Filme noch einmal zu sehen sind.