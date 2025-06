Britische Komödie zum Start

Am Eröffnungsabend strömten die Gäste aus der Hitze des Sommerabends erleichtert in die angenehm kühle Isarphilharmonie und sahen die warmherzige britische Komödie "The Ballad of Wallis Island" von James Griffiths mit Carey Mulligan, Tom Basden und Tim Key. Ein Lotteriegewinner will das Indie-Folk-Duo "McGwyer Mortimer" nach Jahren der Trennung wieder zusammenbringen. Dazu will er die beiden mit viel Geld dazu bringen, auf einer abgelegenen, britischen Insel ein Konzert zu geben.