Filmfest München Filmfest München mit "Akte X"-Star David Duchovny

Realitäten von Iran bis Ukraine

Auch politisch spannendes Kino ist zu erleben, allen voran der Dokumentarfilm "The Illusion of a Quiet Night". Olga Chernykh zeigt darin nach Angaben der Münchner Festivalmacher Filmaufnahmen einer Sommernacht in der Ukraine während des Krieges. Die Videos stammen von Privatleuten, aber auch von Kamerateams, die an der Front oder auch in Städten gedreht haben. So sei eine Film-Collage entstanden, die sehr menschlich sei und die ungeschminkte Wahrheit der ukrainischen Realität zeige, teilten die Veranstalter mit.