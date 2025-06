Filmfest München: Filmfest München eröffnet mit britischer Komödie

München (dpa/lby) - In den kommenden Tagen steht München wieder ganz im Zeichen des Films. Heute wird das Filmfest offiziell eröffnet, mit der Komödie "The Ballad of Wallis Island" mit Carey Mulligan, Tom Basden und Tim Key, in der ein Lotteriegewinner seine hoffnungslos zerstrittene Lieblingsband wieder vereinen will. Bis zum 6. Juli zeigt das Filmfest München mehr als 160 Filme aus aller Welt, darunter Komödien, Dramen, Thriller und Serien. Auch viele deutsche Produktionen sind dabei.