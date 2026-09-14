Filmfest "Breitscheidplatz 19/12" feiert Weltpremiere in Toronto

Bayan Layla, die neben Trasoglu in Toronto war, spielt die junge Polizeibeamtin Isra, die den Hinweisen auf Amri nachgeht, dabei aber immer wieder auf Widerstände stößt. Layla stehe die Rolle der zurückhaltenden Irakerin persönlich sehr nahe, sagte sie im Anschluss an die Premiere: "Ich hatte von Anfang an ein Gefühl der Verbundenheit mit dieser Geschichte und mit Isra. Ich selbst stamme aus Syrien, wo der IS nur wenige Kilometer von meiner Stadt entfernt war. Emotional war das eine große Rolle für mich."