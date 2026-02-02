Filme und Serien: Streaming-Highlights im Februar

Eine heiße Liebe auf dem Eis

Es ist wohl eine der größten Serien-Überraschungen der vergangenen Jahre: Eine schwule Eishockey-Romanze hat in den USA und Kanada für großes Aufsehen gesorgt. Nun läuft "Heated Rivalry" endlich auch in Deutschland an. Der russische Profi Ilya und sein kanadischer Kontrahent Shane verbindet eine Rivalität auf dem Eis - und eine heiße Verbindung im Bett. Die sechs Folgen laufen wöchentlich ab dem 6. Februar auf HBO Max - passend zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele. Das Finale der Serie ist dann ab 13. März verfügbar.