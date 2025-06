Filme, Serien und Dokus: Streaming-Tipps der Woche

"Sara - Die Frau im Schatten" (Netflix)

Bis zu ihrem Ausscheiden war Sara eine erfolgreiche Geheimagentin. Nun liegt ihr Leben in Scherben: Ihr erwachsener Sohn wurde auf der Straße vor seinem Haus von einem Auto überfahren und ist tot. War es wirklich nur ein Unfall? Sara kann das nicht so recht glauben und will herausfinden, was wirklich geschehen ist. In ihrer Verzweiflung bittet sie eine ehemalige Kollegin beim Geheimdienst um Hilfe. Doch so einen Gefallen gibt es nicht umsonst: Sie soll wieder als Agentin tätig sein. Denn Sara hat eine besondere Fähigkeit: Sie kann Lippenlesen. Höchst nützlich bei den brisanten Ermittlungen bis in höchste Kreise, in denen sich die Agentin bald wiederfindet. Die sechsteilige Serie "Sara - Die Frau im Schatten" aus Italien läuft bei Netflix, wo sie schon kurz nach dem Start in den Top Ten der beliebtesten Serien ganz vorn landete.