Inhuber schildert, wie eng die Handlungsmöglichkeiten von Ermittlern in solchen Fällen oft seien. Allein aufgrund einer Drohung könne niemand festgenommen werden. Häufig gingen Gewalttaten jedoch "kleinere Delikte" voraus. Dass Femiziden häufig Bedrohungen oder andere Formen von Gewalt vorausgehen, bestätigt eine Publikation der Weltgesundheitsorganisation WHO.

Mehr als ein Jahrzehnt nach der Tat muss Magnani Hüller sich um ihren Schutz immer noch selbst bemühen, denn der Täter ist inzwischen wieder frei. Maßnahmen wie eine Auskunftssperre im Melderegister seien mit erheblichem bürokratischem Aufwand verbunden; dafür müsse sie eine konkrete Gefährdung nachweisen.

"Es ist wahnsinnig, was Frauen zugemutet wird, was sie an Bürokratie leisten müssen, während sie in einem psychischen Ausnahmezustand sind", sagt die Regisseurin. Ihr Leben lang werde sie sich damit auseinandersetzen müssen.

Film "nicht nur für Feministinnen"

"Was an Empfindsamkeit bleibt" sei eine persönliche Perspektive auf ein Phänomen, das sonst nur von außen betrachtet wird. "Der Film ist nicht nur für Feministinnen", sagt Magnani Hüller. "Er soll alle dazu anregen, ins Gespräch zu kommen und genauer hinzuschauen."