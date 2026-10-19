Filme: Doku zu Ex-Starunternehmerin legt starken Kinostart hin

Los Angeles - Mit einem überraschend starken Kinostart sorgt eine Dokumentation über die inhaftierte Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes für Schlagzeilen. Am ersten Wochenende hat "You Can See Everything" von Nathan Fielder und Lance Oppenheim 15 Millionen US-Dollar in 855 Kinos in Nordamerika eingespielt, wie aus Zahlen des Branchenportals "Boxoffice Mojo" hervorgeht. Das sei der beste Dokumentarfilmstart in Nordamerika ohne Konzertfilme seit mehr als 20 Jahren, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend.