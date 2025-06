Filme am See: Leonie Benesch erhält den Hannelore-Elsner-Preis 2025

Das Fünf Seen Filmfestival ist eines der größten Filmfestivals Süddeutschlands. Zum 19. Mal findet es nun vom 9. bis 16. September 2025 in Starnberg, Gauting, Seefeld und Weßling statt. Vorab gibt es das Open-Air-Kino im Seebad Starnberg vom 2. bis 17. August sowie die Dampferfahrt auf dem Starnberger See am 20. August.