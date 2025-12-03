Die Perücke ist gerichtet, die gerüschte Bluse sitzt, die Feder kratzt über das Papier: Schauspielerin Christine Zart nimmt am runden Holztisch in der oberen Etage des Goethemuseums Stützerbach Platz. Noch ein Griff ans Kostüm, ein prüfender Blick der Maskenbildnerin – dann geht es los. Alle sind mucksmäuschenstill, als Mathias Streisel die Aufnahme startet. Christine Zart nimmt ihre Zuschauer an diesem Tag mit in die Vergangenheit – genauer gesagt in die Mitte des 18. Jahrhunderts. „Liebe Gäste, nachdem Sie unser Haus besichtigt haben, heiße ich Sie als Hausherrin von Herzen willkommen. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle: Mein Name ist Johanna Veronika Gundelach, geborene Greiner. Ich entstamme der alteingesessenen Glasmacherfamilie Greiner und wurde im Jahre 1736 hier in Stützerbach geboren“, sagt Zart.