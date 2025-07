Nach dem Oberhof-Film war es mit seiner Regie-Karriere vorbei. Er hat zwar einen Oscar bekommen und für „Fluch der Karibik“ die Strippen gezogen, aber auf dem Horrorthriller „A Cure for Wellness“ („Ein Heilmittel gegen Wellness“) lag wohl wirklich ein Fluch. Gore Verbinski ließ vor zehn Jahren – am 9. Juli 2015 – auch in Oberhof und Zella-Mehlis die Kameras laufen. Die Region war damals ganz aus dem Häuschen und fieberte der Filmpremiere am 23. Februar 2017 entgegen.