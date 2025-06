Auch wenn es scheinbar ordentlich laufe, schwächele Deutschland als Filmstandort aber im Vergleich zu Ländern wie Spanien, Italien, Frankreich oder Ungarn, "weil man in den letzten drei Jahren das Thema in Berlin verschlafen hat", kritisierte Söder. Claudia Roth (Grüne) als zuständige Ministerin sei am Ende trotz vieler Gespräche nicht zu einem Ergebnis gekommen.