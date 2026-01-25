München - Beim 50. Deutschen Filmball in München verrät Schauspielerin Rosalie Thomass, was sie bei privaten Feiern nie machen würde, Autorin Caroline Wahl spricht übers Baden und Uschi Glas lobt einen Kollegen. Zahlreiche Prominente pilgerten am Samstagabend für die Feier, zu der die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (Spio) eingeladen hatte, ins Münchner Luxushotel "Bayerischer Hof". Am Tag zuvor hatte bereits nicht weit entfernt im Prinzregententheater die Verleihung des Bayerischen Filmpreises stattgefunden.