Überraschende Bekenntnisse beim Filmball

Der Filmball ist in der Branche ein absolutes Highlight: Für Heike Makatsch ist der Ball der einzige Abend im Jahr, an dem sie lang wach bleibe, sagte sie. Ihr Kollege Rainer Bock sagte, er freue sich darauf, sich ganz frei auf der Tanzfläche zu bewegen. Und Uschi Glas lobte den Kinoerfolg von Michael "Bully" Herbig: "Der Bully hat uns ja wieder gerettet." Für Rosalie Thomass bedeutet die Veranstaltung allerdings eher Arbeit als Party. Privat würde sie niemals in High Heels feiern, verriet sie am roten Teppich.