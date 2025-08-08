Film: Wim Wenders erste Kritikerin ist seine Frau

Düsseldorf - Filmemacher Wim Wenders hat es mit einer schwer zu überzeugenden Kritikerin zu tun - seiner Frau. "Es gibt immer ein paar Freunde, an die ich denke und denen ich auch den Schnitt zeige", sagte er der Deutschen Presse-Agentur über die Arbeit an einem neuen Film. Umgekehrt werde er auch von einigen Filmemacher-Freunden gefragt, ob er ihre Filme im Arbeitsprozess anschauen könne. "So hat damals das "Neue Deutsche Kino" angefangen: Wir haben uns alles gezeigt. Wir waren keine Konkurrenten, wir waren im selben Boot", berichtete Wenders.