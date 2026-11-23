Weimar - In Weimar geben sich bekannte Fernsehgesichter wieder ein Stelldichein: Zum Film- und Serienfestival Televisionale, das am Abend in Weimar eröffnet wird, werden etwa Melika Foroutan und Edin Hasanović, die im hessischen "Tatort" das Ermittlerteam geben, erwartet. Zudem sollen im Laufe der Festivalwoche die Schauspielerinnen Katharina Wackernagel ("Zwei am Zug", "Mord mit Aussicht"), Désirée Nosbusch ("Bad Banks") und Christiane Paul ("Unterm Radar") nach Weimar kommen. Das geht unter anderem aus einer Mitteilung der Staatskanzlei hervor.