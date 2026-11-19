Weimar (dpa/th) - Zum Film- und Serienfestival Televisionale werden in Weimar auch einige aus dem Fernsehen bekannte Gesichter erwartet. Dazu zählen etwa Melika Foroutan und Edin Hasanović, die im hessischen "Tatort" das Ermittlerteam geben. Zudem sollen im Laufe der Festivalwoche die Schauspielerinnen Katharina Wackernagel ("Zwei am Zug", "Mord mit Aussicht"), Désirée Nosbusch ("Bad Banks") und Christiane Paul ("Unterm Radar") nach Weimar kommen. Das geht unter anderem aus einer Mitteilung der Staatskanzlei hervor.