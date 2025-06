Film und mehr für Kids "Das geheime Stockwerk" gewinnt beim "Goldenen Spatz"

Erfurt/Gera (dpa/th) - "Das geheime Stockwerk" von Regisseur Norbert Lechner ist beim Kindermedienfestival Goldener Spatz in Erfurt und Gera als bester Langfilm ausgezeichnet worden. Darin reist ein Junge in die Zeit kurz vor dem Zweiten Weltkrieg zurück und freundet sich mit einem jüdischen Mädchen an. Die Kinderjury schrieb in ihrer Begründung, dass "Das geheime Stockwerk" ein "sehr abwechslungsreicher Fantasyfilm mit Krimiatmosphäre und einer Vielzahl an Informationen über den Nationalsozialismus" sei.